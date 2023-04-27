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الخميس، 27-04-2023 06:30 م

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن

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الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن استهدفت عنصراً في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، تم "تحييد" الشاب الفلسطيني، في حين ادعت شرطة الاحتلال، أن الشاب حاول دهس شرطي، واستل سكينًا بعد ذلك في محاولة لطعن الشرطي الاسرائيلي قبل أن تستهدفه عناصر الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى الى استشهاده.

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