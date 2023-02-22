الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بيان من هيئة الطاقة بشأن محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز

الخصاونة: إعادة النظر بفكرة إلغاء وزارة العمل.. وإعادة هيكلتها

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بمواجهة إدارة السجون الاسرائيلية

ما هي احتمالات وقوع تسونامي مدمر على سواحل البحر الأبيض المتوسط؟

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

نواب يطالبون بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

نقابة الفنانين الأردنيين تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

الزراعة: نفوق 483 رأس بقر و 557 رأس عجل بسبب الحمى القلاعية

عاجل

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

الأربعاء، 22-02-2023 12:02 م

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بمواجهة إدارة السجون الاسرائيلية

سجون


الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي، خطواتهم النضالية (خطوات العصيان)، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، والتي تهدف إلى التضييق عليهم.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع القادم، وذلك وفقًا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، والذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للأسرى.


ولفت إلى أنّ الأسرى، أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها، بحقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس، وستتوج خطوات (العصيان) الراهنة والمفتوحة بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).


وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعّدت إدارة السجون من تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع يوم أمس الأقسام في سجن "جلبوع"، وفرضت عقوبات جماعية بحقّهم، وجددت إدارة السجن تهديداتها بحقّ الأسرى، واستدعت قوات إلى السجن، وكان من بينها قوات (المتسادا)، التي تعتبر من أكثر القوات عنفًا وبطشًا، علمًا أنّ أسرى "جلبوع" واجهوا الأسبوع الماضي عملية قمع وتنكيل نُفّذت بحق الأسرى في قسم (1).


يذكر أنّ الأسرى في 14 شباط الحالي، شرعوا بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني)، إذ يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلًا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.


يُشار إلى أنّ الأسرى دعَوا الشعب الفلسطيني إلى أن يكون يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرة للأسرى والقدس.


يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني، نحو 4780، منهم 29 أسيرة، و160 طفلًا.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف 5

خمس إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة من نابلس

هدم 3

الاحتلال يهدم منزلا في بيت لحم

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

احتلال 99

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين في طولكرم

زلزال

هزة أرضية بقوة 4.2 في شمال فلسطين

00000

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق أسير مقدسي

أخبار متعلقة
اقصى

مستوطنون وعناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون "الأقصى"

احتلال 99

الاحتلال يعتقل شابين من سلواد شرق رام الله

هدم2

الاحتلال يشرع بعمليات هدم منازل في أريحا

اعتقال 2

الاحتلال يعتقل شقيقين من الخليل

احتلال 9

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

image_processing20221211-291924-3d3xlu

الاحتلال يغلق المدخل الغربي لبلدة تقوع