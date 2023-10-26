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الخميس، 26-10-2023 05:02 م

الأمم المتحدة: إمدادات المياه في جنوب قطاع غزة "تحسنت مؤقتاً"

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الوكيل الإخباري- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم (الخميس)، أن إمدادات المياه في جنوب قطاع غزة «تحسنت مؤقتاً».

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وبمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تم تسليم «كميات صغيرة من الوقود الذي استعادوه من احتياطياتهم الحالية» إلى المرافق الرئيسية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن استخدام هذا الوقود لتشغيل مضخات المياه، لأن الوقود «لا يزال محظوراً من قِبَل السلطات الإسرائيلية»، بحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

 

ويعاني قطاع غزة من نقص المياه منذ عقود من الزمان، وعادة ما يتم توصيل مياه الشرب بالشاحنات كل يوم.

الشرق الاوسط


 




 

 


 

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