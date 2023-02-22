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الأربعاء، 22-02-2023 09:12 ص

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق أسير مقدسي

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الوكيل الإخباري - جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الثلاثاء، الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي إسحاق نعمان عفانة لمدة 4 أشهر.

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وكانت شرطة الاحتلال حولت الأسير إسحاق عفانة للاعتقال الإداري قبل أربعة أشهر، وجددته للمرة الثانية على التوالي قبل نهاية مدة اعتقاله السابق بأيام.
وأجلت محكمة الاحتلال محاكمة 3 شبان، كانت اعتقلتهم فجر اليوم من بلدة الطور بالقدس يوم الجمعة القادم، وهم: عمر الصياد، محمود أبو الهوى، هادي أبو الهوى.


ومددت شرطة الاحتلال اليوم اعتقال المقدسيين محمد الأعور ونصر الله الأعور حتى التاسع والعشرين من شهر مارس، وهما من بلدة سلوان.


في السياق، سلم الشاب يوسف حجازي (18 عاما) نفسه لمعتقل المسكوبية غربي القدس المحتلة، لقضاء محكوميته التي صدرت بحقه مؤخراً بالسجن الفعلي لمدة 3 أشهر.


وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير المقدسي حمزة زلوم بعد اعتقال دام 11 شهرا في سجون الاحتلال.

 

صفا


 




 

 


 

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