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السبت، 11-06-2022 03:16 م

الاحتلال يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقل 3 في ترقوميا

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الوكيل الاخباري- أصيب، اليوم السبت، شاب فلسطيني بالرصاص الحي، ومصور صحفي بقنبلة صوت في الرأس، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، احتجاجا على محاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، في منطقة الطيبة المعروفة باسم "الهرش".

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في البلدة المذكورة سليمان جعافرة، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال، فيما أصيب المصور الصحفي عبد الحفيظ الهشلمون بقنبلة صوت في الرأس، بالإضافة الى عشرات المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال الوقفة التي نظمها أهالي بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الأراضي في البلدة.

وأضاف جعافرة، ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من محيط المكان، لم يتسن بعد معرفة أسمائهم، رغم محاولات الأهالي والنشطاء تخليصهم، مشيرا إلى أن مجموعة من المستوطنين وصلوا الى منطقة الطيبة، بحماية من جيش الاحتلال، وحاولوا منع المواطنين الفلسطينيين من العمل في أراضيهم، وحصلت مشادات كلامية بينهم وبين المواطنين الذين أصروا على استكمال العمل، وبنوا السلاسل الاستنادية، وازالوا الحشائش في المنطقة.

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