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الإثنين، 18-04-2022 11:18 ص

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، 15 مواطناً فلسطينيا، من الضفة.

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ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين فلسطينيين، وهم: حمزة أحمد زعلول، يوسف جمال سباتين، محمد داوود سباتين، محمد باسل سباتين، إبراهيم ناجي حمامرة، الشقيقين سند وزيد محمد حمامرة، مهند هاني حمامرة، ومحمد مصطفى شوشة، من بلدة حوسان.


ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، وهم: الأسير المحرر خليل أكرم لدادوة من قرية المزرعة الغربية، وأيوب رسمي أبو عليا من قرية المغير، وعبد الغني الحجيجي من بلدة قراوة بني زيد، وسينار حمد من قرية صفا.


واعتقلت قوات الاحتلال معتكفا من باحات المسجد الأقصى المبارك أثناء اقتحامها المسجد لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل" لمناسبة عيد الفصح العبري، كما اعتقلت الأسير المحرر ناصر بني مطر من بلدة طمون جنوب طوباس.

 

وفا

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