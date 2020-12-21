الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار من محكمة أمن الدَّولة بقضية الاعتداء على صالح

قرار حكومي عاجل بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

وزير التربية يحسم الجدل حول قرار عودة الطلبة الى المدارس

دولة عربية تحظر الدخول أو الخروج من أراضيها خوفا من سلالة كورونا الجديدة

الملك وولي العهد يغادران إلى البحرين

إجراء من الضمان الاجتماعي للتيسير على الأردنيين

منخفض جوي قادم إلى المملكة

تحذيرات حكومية بشأن البيع الإلكتروني ومواطنون ضحية الاحتيال

سلالة كورونا الجديدة.. كيف تطورت وما مدى خطورتها؟

الإثنين، 21-12-2020 01:06 م

بينهم أسرى سابقون

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اع
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية.

اضافة اعلان

وقال نادي الأسير، إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من جنين، بينهم أسرى سابقون وهم: يزن عبد الرازق محمد حنون (19 عامًا)، وصابر محمد شقفه (20 عامًا)، ومحمود كامل العيه.


ومن نابلس اعتقل الاحتلال المواطن عنان أبو ضهير، ومواطن آخر من بلدة المغير في رام الله، وهو عبد الله زغلول أبو عليا (25 عامًا).


وجرى اعتقال مواطنين من بلدة العيساوية، وهما: عمر مروان عبيد، وأمين عمر حامد. ومواطن آخر من بلدة الظاهرية في الخليل وهو محمد بسام البطاط، وبالأمس اعتقل الشاب أحمد يونس الغول من بلدة سلوان في القدس، وهو طالب في جامعة بيرزيت.


وفي السياق، استدعت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد النجار من الخليل لمقابلة مخابراتها.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
191856

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في نابلس

كم

الاحتلال يهدم منزلين جنوب الخليل

وفا

فلسطين .. 2960 طالبا يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في دورته التكميلية

e7b943d29e9be404f22e63ed1a6a0462

الاحتلال الاسرائيلي يتوغل شرق رفح جنوب قطاع غزة

ad7ee4a6-74ab-4593-9782-fca59f28c130

إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال سادس في نابلس

81a87717-c76b-4470-b62c-c3a1f6c723b9

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين

أخبار متعلقة
ad7ee4a6-74ab-4593-9782-fca59f28c130

إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال سادس في نابلس

onabafeowduyjmfqk1d8fikoan5bttzv

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من زراعة أشجار زيتون في نابلس

bbdb50e2d89ad6a3e617b6dbbf9cef327

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مخيم جنين

ssbvX

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

اح

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة الغربية

309925_12_1606121410

إغلاق جزئي لعدد من البلدات في جنين