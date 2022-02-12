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السبت، 12-02-2022 04:03 م

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

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الوكيل الإخباري-نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية قرب مفترق بلدة عرابة، وقرية كفيرت، وعلى الشارع الرئيس في قرية بير الباشا جنوب جنين.

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وقال مراسل وفا نقلا عن مصادر محلية لـ"وفا"، إن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات الفلسطينيين.


وكانت مواجهات اندلعت الليلة الماضية، بين المواطنين وقوات الاحتلال على مفترق عرابة الواصل بشارع جنين- نابلس، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع.

 

وفا

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