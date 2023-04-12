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الأربعاء، 12-04-2023 11:56 ص

الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية

قوات الاحتلال


الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية المحتلة.

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وأفادت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، في بيان، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات الفلسطينيين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.


وتفرض سلطات الاحتلال، منذ خمسة أيام، حصارا على مناطق الأغوار، حيث تقيم حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية وذلك بعد مقتل ثلاث مستوطنات إسرائيليات في المنطقة الجمعة الماضية في عملية إطلاق نار، نفذها مقاومون فلسطينيون.


بترا


 




 

 


 

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