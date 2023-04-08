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السبت، 08-04-2023 12:56 م

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط طوباس

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الوكيل الإخباري- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من اجراءاتها العسكرية في محيط طوباس، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية، على حاجزي تياسير والحمرا، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين المتجهة إلى الأغوار، وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما خلق أزمة مرورية خانقة على الحاجزين.

وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت الحاجزين المذكورين كليا على فترات متقطعة منذ يوم أمس، وكثفت من تواجدها في عدة مناطق من الأغوار، عقب مقتل مستوطنتين باطلاق نار في الأغوار.

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وفا

 




 

 


 

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