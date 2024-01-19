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الجمعة، 19-01-2024 04:22 م

الادعاء السويسري يقدم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن الادعاء السويسري إعلانه تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وذلك خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي.

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وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه لا يعتزم الكشف عن أي تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكوى، وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني.


من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس الإسرائيلي يغادر سويسرا اليوم، في حين لم يعلن بعد ما إذا كان سيُمنع من مغادرة البلاد ويخضع للتحقيق.


من جهتها، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مكتب هرتسوغ إن الرئيس الإسرائيلي شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي كما هو مخطط له.


 




 

 


 

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