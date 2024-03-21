الاضراب الشامل يعم مدينة جنين ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء

الوكيل الاخباري - عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة محمود بسام رحال (30 عاما)، وأحمد هاني بركات، ومحمد عبد الله الفايد، من مخيم جنين، الذين ارتقوا إثر استهدافهم بطائرة إسرائيلية مسيرة مساء أمس.

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وشمل الإضراب كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية.



وكانت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، قد دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل، عقب ارتقاء الشهداء الثلاثة.



وشيعت جماهير غفيرة في جنين ومخيمها، جثامين الشهداء الثلاثة، في مقبرة الشهداء في المخيم.

