"التعاون الإسلامي" تدين جرائم المستوطنين في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري - دانت منظمة التعاون الإسلامي، تصاعد وتيرة الجرائم اليومية التي يقوم بها المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إطلاق النار على الفلسطينيين، وإتلاف الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدة قرى بالضفة الغربية.

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واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، بحسب وكالة واس السعودية للأنباء، أن ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.



وحملت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اليومية، مطالبة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.



بترا