الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بعد أن هز الفيديو العالم .. غوتيريش يدعو للتحقيق باستهداف 4 فلسطينيين بطائرة إسرائيلية مسيرة

مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

قائد عسكري إسرائيلي: عودة المستوطنات الحل للسيطرة على غزة

السلطات المصرية تفرج عن صحفيين في قناة الجزيرة

الجامعة العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل عنوانا مركزيا للعمل العربي

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جزيرة جاوا في إندونيسيا

جيش الاحتلال يعلن عن مزيد من الخسائر بغزة

من قائد معركة الساعات السبع ومنفذ عملية رام الله؟

الاحتلال يقصف العديد من المباني بمجمع الشفاء الطبي

الجمعة، 22-03-2024 06:54 م

الجامعة العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل عنوانا مركزيا للعمل العربي

جامعة الدول


الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية تظل عنوانا مركزيا للعمل العربي، خصوصا أنها محل اجتماع الشعوب العربية من أقصى الأمة إلى أقصاها منذ عام 1948.

اضافة اعلان


وأضافت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيسها، تحت عنوان"الطريق لا يزال طويلا. وقضية فلسطين هي العنوان الأهم"، أن العدوان على غزة كشف بشاعة الاحتلال واختلال المعايير العالمية على نحو فاضح، وهو ما يستدعى إعادة الاعتبار لمركزية القضية، سواء لدى الشعوب، أو الدول العربية.


وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى تسترجع طريقا طويلا ومسيرة طويلة قطعتها الدول والشعوب العربية من أجل توثيق علاقاتها وتنسيق مواقفها لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج.


وأوضح البيان، أن الدول العربية اختارت منذ التأسيس نهج العمل التدريجي المؤسسي لتحقيق التنسيق بينها والتعاون بين حكوماتها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، موضحا أنها لا تزال الإطار الوحيد الذي يضم في داخله مختلف المسارات المؤسسية للعمل العربي المشترك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
١

بعد أن هز الفيديو العالم .. غوتيريش يدعو للتحقيق باستهداف 4 فلسطينيين بطائرة إسرائيلية مسيرة

و

مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

م

قائد عسكري إسرائيلي: عودة المستوطنات الحل للسيطرة على غزة

اسعاف ٢

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس

ت

جيش الاحتلال يعلن عن مزيد من الخسائر بغزة

ذذ

من قائد معركة الساعات السبع ومنفذ عملية رام الله؟

أخبار متعلقة
d_c3ea35bf02b19dc9109e164a8325630d

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرفض وصول المواد الطبية إلى شمال غزة

٢

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

شهدا

انتشال جثماني شهيدين في خان يونس

شهداء

الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

اح

الاحتلال يعتقل شقيقين ويقتحم مخيم العين في نابلس

٢شهداء

إسرائيل ترتكب 2573 مجزرة خلال 140 يوما من العدوان على غزة