الجامعة العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل عنوانا مركزيا للعمل العربي

الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية تظل عنوانا مركزيا للعمل العربي، خصوصا أنها محل اجتماع الشعوب العربية من أقصى الأمة إلى أقصاها منذ عام 1948.

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وأضافت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيسها، تحت عنوان"الطريق لا يزال طويلا. وقضية فلسطين هي العنوان الأهم"، أن العدوان على غزة كشف بشاعة الاحتلال واختلال المعايير العالمية على نحو فاضح، وهو ما يستدعى إعادة الاعتبار لمركزية القضية، سواء لدى الشعوب، أو الدول العربية.



وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى تسترجع طريقا طويلا ومسيرة طويلة قطعتها الدول والشعوب العربية من أجل توثيق علاقاتها وتنسيق مواقفها لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج.



وأوضح البيان، أن الدول العربية اختارت منذ التأسيس نهج العمل التدريجي المؤسسي لتحقيق التنسيق بينها والتعاون بين حكوماتها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، موضحا أنها لا تزال الإطار الوحيد الذي يضم في داخله مختلف المسارات المؤسسية للعمل العربي المشترك.

