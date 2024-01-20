الدويري: عودة قوات الاحتلال لشمال غزة تحقق معادلة رابحة للمقاومة

الوكيل الاخباري - قال المحلل العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، إن المنطقة الشمالية من قطاع غزة شهدت انخفاضا في وتيرة القتال إلا أنه ما زال مستمرا حيث عادت قوات الاحتلال إلى 3 نقاط ارتكاز للمواجهة، وهو الأمر الذي يحقق معادلة رابحة لفصائل المقاومة.

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وأوضح، في تحليل للجزيرة، أنه وبرغم انسحاب 3 فرق لجيش الاحتلال من الشمال فلا تزال هناك ألوية في الشمال، لافتا إلى أن الفرقة الـ36 لم تكمل انسحابها بعد من الشمال ولا يزال يوجد جزء كبير منها إلى الشرق من منطقة جحر الديك.



وأشار الدويري إلى أن قوات الاحتلال الموجودة في المنطقة الشمالية في وضعية الاستعداد القتالي، وكانت قد أرسلت خلال الساعات الماضية كتيبة مدرعات مدعومة بكتيبة مشاة من لواء نحال مع سرية مدفعية لمناطق بسبب وجود تطورات غير طبيعية فيها تتمثل في حركة مقاتلين.



وذكر الخبير العسكري أن آلية تعامل المقاومة مع تلك القوات مختلفة عما كان عليه في السابق، وذلك عبر إرسالها جماعات استطلاع تعتمد مقاربة الذئاب المنفردة أو الجماعات الصغيرة، والتي تتعامل مع القوات المعادية بمجرد دخولها ضمن إطار المدى المحدد، وتؤدي أكثر من دور وهي المراقبة والاستطلاع وجلب المعلومة.

