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الخميس، 22-06-2023 12:41 م

السعودية تؤكد رفضها واستنكارها لاعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - أعربت المملكة العربية السعودية، عن رفضها التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

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وعبّرت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.


وأعربت السعودية عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكان مستوطنون شنوا أمس والليلة الماضية سلسلة هجمات على عدد من القرى والبلدات في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، واسفرت عن استشهاد شاب، وإحراق عشرات المنازل والمركبات، وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات الفلسطينيين.

 

وفا


 




 

 


 

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