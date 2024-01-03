الصحة العالمية : استهداف الاحتلال للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة " غير مقبول"

الوكيل الاخباري- أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة "غير مقبول".

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وقال تيدروس، في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي الليلة الماضية، "أشجب الضربات التي استهدفت مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكدا أن "عمليات القصف التي حصلت غير مقبولة".



وأشار إلى أن "النظام الصحي في غزة منهار أساسا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".



وقصف طيران الاحتلال الحربي، أمس الثلاثاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية إن قصف الاحتلال استهدف الطابق الثامن من مقرها في خانيونس، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين من النازحين.

