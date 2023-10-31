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الثلاثاء، 31-10-2023 04:52 م

الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة  ان الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية بعد استهداف قوات الاحتلال لمخيم جباليا .

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واضاف القدرة في تصريحات صحفية انه قد يكون هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لأن المنطقة مكتظة بالسكان ، حيث عدد الضحايا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.

 

واكد القدرة ان نقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم قائلاً : " نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات "

 

واضاف :" لم يعد يتوفر لدينا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات"

 

واكد ان الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر.

 

 

 

 




 

 


 

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