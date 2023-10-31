الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية بعد استهداف قوات الاحتلال لمخيم جباليا .
واضاف القدرة في تصريحات صحفية انه قد يكون هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لأن المنطقة مكتظة بالسكان ، حيث عدد الضحايا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.
واكد القدرة ان نقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم قائلاً : " نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات "
واضاف :" لم يعد يتوفر لدينا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات"
واكد ان الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر.
وزارة الصحة في غزة تقول إن الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية والدفاع المدني يشير إلى أن ما تشهده جباليا "ليست المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في القطاع"#حرب_غزة #فيديو— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 31, 2023
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