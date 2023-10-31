الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية بعد استهداف قوات الاحتلال لمخيم جباليا .

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واضاف القدرة في تصريحات صحفية انه قد يكون هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لأن المنطقة مكتظة بالسكان ، حيث عدد الضحايا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.

واكد القدرة ان نقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم قائلاً : " نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات "



واضاف :" لم يعد يتوفر لدينا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات"

واكد ان الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر.