السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

العثور على جثمان الشهيدة الطفلة الفلسطينية هند رجب و5 من أفراد عائلتها

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السبت، 10-02-2024 09:44 ص

العثور على جثمان الشهيدة الطفلة الفلسطينية هند رجب و5 من أفراد عائلتها

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الوكيل الاخباري - عُثر، اليوم السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها( خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر، بأن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).


 وحادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها هزت العالم، في مناشدات للعثور عليها لم تتوقف بعد انقطاع أخبارها تماما مع مسعفين الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف زينو، وأحمد المدهون، اللذين خرجا لإنقاذها.


 




 

 


 

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