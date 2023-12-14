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الاحتلال يُعلن إصابة ضابط ومجموعة من الجنود في غزة

الخميس، 14-12-2023 06:43 م

القسام تعلن تفجير دبابات وآليات واشتباكات من مسافة صفر في غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن عدة عمليات اليوم الخميس:
مجاهدونا يقنصون 4 جنود صهاينة شمال غربي مدينة غزة.

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استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.


قصفنا حشودا للعدو في موقع إسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية.


مجاهدونا وسرايا القدس قصفوا تجمعا لقوات العدو المتوغلة بالمحور الشرقي لمدينة خانيونس بقذائف هاون.


دك حشود العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.


دمرنا وأعطبنا 8 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند في خان يونس بقذائف الياسين 105.


استهدفنا قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.


مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوة صهيونية في حي الشيخ رضوان.


استهدفنا قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة TBG مضادة للتحصينات.


استهدفنا 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105.


استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.


استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.


استهدفنا قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.


 




 

 


 

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