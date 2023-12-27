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الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال بالكامل عن طواقمنا في غزة

الأربعاء، 27-12-2023 09:32 ص

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال بالكامل عن طواقمنا في غزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، انقطاع الاتصال بالكامل عن طواقمها في قطاع غزة، بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت.

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كما أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الطوابق العلوية في مقر الجمعية، في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.


وقالت الجمعية، إن المقر يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليه هربا من القصف الإسرائيلي لمنازلهم.


وفي تصريح سابق قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس، إن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي.


وأضاف أنه لم تعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع، وأن الاحتلال يستهدف المواطنين في مناطق قال إنها آمنة.


وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تواجه قيودا من الاحتلال أثناء أداء عملها، موضحا أن الهلال الأحمر يعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود.


وأكد أن الاحتلال يعتقل الكوادر الطبية دون وجه حق، ويقتادها إلى وجهات مجهولة.

 




 

 


 

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