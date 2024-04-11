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الخميس، 11-04-2024 10:55 ص

اليونيسيف تعلن إصابة سيارة تابعة لها بذخيرة حية

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الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تعرض سيارة تابعة لها للإصابة بذخيرة حية عندما كانت تنتظر الدخول إلى شمال قطاع غزة المحاصر من قِبَل إسرائيل.اضافة اعلان


وقالت اليونيسيف، في بيان على منصة "إكس" أمس، إن مركبة أصيبت بالذخيرة الحية، كانت تنتظر الدخول إلى شمال غزة.

وأوضحت المنظمة أنها تواصلت مع الجهات الإسرائيلية المختصة بشأن الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتحذر المنظمات العاملة في غزة من استهداف موظفيها وتدعو إسرائيل إلى حمايتهم، تفاديا لتكرار حادثة مقتل 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي بغارة إسرائيلية مطلع أبريل/نيسان الجاري وسط القطاع رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

 




 

 


 

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