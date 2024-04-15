الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس: مقاومونا يتصدون لقوات الاحتلال بنابلس

ماكرون يصف رد الفعل الإيراني بـ "غير المتناسب" ويفسر رأيه

هذا ما ينتظر أسواق النفط بعد الهجوم الإيراني

فيضانات جنوب روسيا.. انحسار المياه عن أورينبورغ وارتفاعها في كورغان

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يفرج عن إثنين من طواقمنا ويواصل اعتقال 6 آخرين

أسعار الذهب تواصل تسجيل أرقام تاريخية في الأردن

هزة أرضية قوية في ليبيا

نتنياهو يقرر تأجيل اجتياح رفح

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين

فيديو - وداع مؤثر .. استشهاد طفلة أصيبت خلال محاولتها العودة لشمال غزة

الإثنين، 15-04-2024 09:40 ص

نتنياهو يقرر تأجيل اجتياح رفح

كك


الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء موعد كان محددا لتنفيذ عملية برية واجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الموعد تأجّل في هذه المرحلة، وأن الرقابة العسكرية لا تسمح بنشر مزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

وكان نتنياهو قد قال الأسبوع الماضي إنه تم تحديد موعد لتنفيذ عملية برية في رفح من أجل "استكمال القضاء على كتائب حماس المتبقية"، وتحقيق ما وصفه بالنصر المطلق في الحرب.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لتنفيذ مزيد من العمليات في قطاع غزة، بعد أيام من سحبه عددا من الألوية المقاتلة في القطاع.

وقال جيش الاحتلال إنه بناء على تقييم الوضع، سيتم خلال أيام استدعاء ما يبلغ لواءين احتياطيين لتنفيذ أنشطة عملياتية على جبهة غزة.

وأضاف أن "تجنيد لواءين احتياطيين سيسمح بمواصلة الجهد والاستعداد للدفاع والحفاظ على أمن السكان".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

سرايا القدس: مقاومونا يتصدون لقوات الاحتلال بنابلس

طط

شركة طيران هولندية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل ليوم واحد

ممم

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يفرج عن إثنين من طواقمنا ويواصل اعتقال 6 آخرين

1111

فيديو - وداع مؤثر .. استشهاد طفلة أصيبت خلال محاولتها العودة لشمال غزة

999

مدفعية وزوارق الاحتلال تقصف نازحين يحاولون العودة لمنازلهم بغزة

احتلال 55

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة كفر نعمة

أخبار متعلقة
0414

مقتل 600 جندي وضابط إسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة

44444444

جيش الاحتلال : نواجه أكبر مشكلة نفسية منذ 1973

970x546-65f5730f191cb65f5730f191cc-780x470

الصليب الاحمر: الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي

392444

مظاهرات ومسيرات في أنحاء بريطانيا لوقف إطلاق النار في غزة

٢

الأونروا: سوء التغذية يصل لمستويات غير مسبوقة بين أطفال غزة

١

قوات الاحتلال تنسحب من مدينة حمد بخان يونس تحت غطاء مدفعي مكثف