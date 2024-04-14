خمسة شهداء بينهم امرأة بقصف للاحتلال استهدف نازحين على شارع الرشيد غرب غزة

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب 23 آخرون، اليوم الأحد، جراء استهداف مدفعية الاحتلال، النازحين على شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.

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وقالت مصادر إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب شارع الرشيد أطلقت القذائف المدفعية والنار وقنابل الغاز السام صوب النازحين أثناء محاولتهم العودة إلى مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة منهم، وإصابة 23 على الأقل.



وأضافت أن مئات الفلسطينيين يحاولون العودة إلى شمالي غزة عن طريق جسر وادي غزة على شارع الرشيد.



وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، قد تناقلت خبرا يفيد بسماح قوات الاحتلال الإسرائيلي للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بشروط، إلا أنهم تفاجأوا بإطلاق الاحتلال النار عليهم واستهدافهم بالقذائف المدفعية عند شارع الرشيد في طريق عودتهم إلى الشمال.



وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 33,729 شهيدا، إضافة إلى إصابة 76,371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



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