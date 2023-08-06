الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

3489 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الأمن: حريق في أحد المحال التجارية بمنطقة الهاشمي الشمالي

بالفيديو .. لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين بعد رفع آذان الفجر

اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية تبدأ اليوم في عمّان

هيئة قناة السويس تكشف موعد بدء انتشال القاطرة الغارقة

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس

الصحة تطرح عطاءات لصيانة مستشفيات للصحة النفسية

وفيات الأحد 6 / 8 / 2023

من هو منفذ عملية تل أبيب "أبو بكر" وما هي وصيته ؟

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأحد، 06-08-2023 08:32 ص

بالفيديو .. لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين بعد رفع آذان الفجر

000000


الوكيل الاخباري - توفي الحاج أبو هيثم السويركي مؤذن مسجد فلسطين في غزة بعد رفع آذان صلاة الفجر الأول كعادته منذ سنوات وهو جالس على كرسي يتلو القرآن.

اضافة اعلان


وبحسب ما أكده النشطاء، فقد رفع المؤذن أذان صلاة الفجر الأول ثم جلس على كرسي ليقرأ القرآن الكريم منتظرا صلاة الفجر، حيث علق النشطاء بالقول : "أغلي ما تشتريه حسن الخاتمة .. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

من هو منفذ عملية تل أبيب "أبو بكر" وما هي وصيته ؟

0

إصابة 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار في تل أبيب

ر

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في رام الله

١١

فتوح يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين

اح

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويقتحم جنين

٥

مصرع شاب جراء حادث سير في رام الله

أخبار متعلقة
بحر 2

إصابة صياد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال في بحر غزة

احتلال بحر

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

٥

زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

رفح

وفاة شاب وطفل غرقا في بحر رفح

05114631635649184323677773243430

حماس توجه رسالة للأسرى في سجون الاحتلال

image

"صحة غزة": تفاقم معاناة مرضى الأورام جراء نقص الأدوية