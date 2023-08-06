بالفيديو .. لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين بعد رفع آذان الفجر

الوكيل الاخباري - توفي الحاج أبو هيثم السويركي مؤذن مسجد فلسطين في غزة بعد رفع آذان صلاة الفجر الأول كعادته منذ سنوات وهو جالس على كرسي يتلو القرآن.

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وبحسب ما أكده النشطاء، فقد رفع المؤذن أذان صلاة الفجر الأول ثم جلس على كرسي ليقرأ القرآن الكريم منتظرا صلاة الفجر، حيث علق النشطاء بالقول : "أغلي ما تشتريه حسن الخاتمة .. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".