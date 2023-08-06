بالفيديو .. لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين بعد رفع آذان الفجر

الوكيل الاخباري - توفي الحاج أبو هيثم السويركي مؤذن مسجد فلسطين في غزة بعد رفع آذان صلاة الفجر الأول كعادته منذ سنوات وهو جالس على كرسي يتلو القرآن.
وبحسب ما أكده النشطاء، فقد رفع المؤذن أذان صلاة الفجر الأول ثم جلس على كرسي ليقرأ القرآن الكريم منتظرا صلاة الفجر، حيث علق النشطاء بالقول : "أغلي ما تشتريه حسن الخاتمة .. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".
ما أجملها من خاتمة فأحسن يارب خاتمتنا 🤲— Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) August 5, 2023
وفاة مؤذن مسجد فلسطين في #غزة الحاج أبو هيثم السويركي فجرا بعد أن فتح المسجد وأذن أذان الفجر الأول وصلى قيام الليل وجلس يتلو القرآن وفارق الحياة أثناء تلاوته للقرآن منتظرا صلاة الفجر pic.twitter.com/LLW4gRSue8