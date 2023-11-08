بلينكن: يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدن الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة.

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وأكد بلينكن أنه يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها.





واضاف بلينكن أنه "نريد انتهاء الصراع في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين، مبينا ان الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل.



وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية.

وبين أنه لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع.



ونوه إلى أن إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغوا الولايات المتحدة بألا نية لديهم لفعل ذلك.







