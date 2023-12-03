الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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بيان عاجل صادر عن حركة المقاومة حماس

الأحد، 03-12-2023 07:12 م

بيان عاجل صادر عن حركة المقاومة حماس

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 الوكيل الاخباري - تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتزام بريطانيا مشاركة جيشها في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. 

 إن إفصاح جيشها عن نيّته تنفيذ طلعات جوّية استخبارية فوق قطاع غزَّة، يجعلها شريكة مع الاحتلال الصهيوني في جرائمه

كان يجب على بريطانيا تصحيح موقفها التاريخي المسيء لشعبنا، والتكفير عن وعد بلفور الذي يعد خطيئة القرن، بدلاً من ارتكاب خطيئة أخرى

  ندعو بريطانيا إلى التراجع عن مشاركتها المباشرة ودعمها السياسي والمالي لحرب الإبادة ضدّ غزَّة.

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