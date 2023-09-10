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الأحد، 10-09-2023 01:13 م

تشييع الشهيد الطفل ميلاد الراعي في الخليل

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الوكيل الاخباري - شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي (16 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم العروب شمال الخليل.

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وأشارت مصادر لـ"وفا"، إلى أن موكب التشييع انطلق من مستشفى الحسين في مدينة بيت لحم، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد الراعي لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر.


وجاب المشيعون بالجنازة شوارع المخيم وسط هتافات وطنية، وأخرى منددة بجرائم الاحتلال، وتمت الصلاة على جثمانه في مسجد عمر بن الخطاب، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم .


واستشهد الطفل الراعي مساء أمس متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

 

وفا


 




 

 


 

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