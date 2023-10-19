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المعايطة لـ"الوكيل": ما يجري في غزة هو مشروع صهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغزيين

الخميس، 19-10-2023 10:31 ص

تقارير تتحدث عن تحضير تركيا لعملية عسكرية في غزة

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر في الإدارة الرئاسية التركية، في حديث لمراسل "نوفوستي"، تقارير حول استعدادات تركيا للتدخل العسكري في الوضع في الشرق الأوسط، ووصفها بغير الصحيحة.

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وقال المصدر: "هذا استفزاز مطلق يهدف إلى إلقاء الظلال، على جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة منذ بداية التصعيد".

وأضاف المصدر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، "يجريان اتصالات دبلوماسية هاتفية مستمرة كل يوم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".


وفي وقت سابق، ظهرت تقارير في وسائل إعلام تركية معارضة للحكومة الحالية وعلى حسابات على منصة إكس (تويتر)، تفيد بأن تركيا تستعد للتدخل العسكري في النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حول قطاع غزة. 

 

RT

 




 

 


 

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