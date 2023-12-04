تقرير يكشف إصابة العديد من جنود جيش الاحتلال بمرض خطير في غزة

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة إسرائيلية، أن هناك ارتفاعا غير عادي في إصابة جنود الاحتلال المشاركين في الحرب على قطاع غزة بالأمراض المعوية، خاصة بكتيريا "الشيغيلا".

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير صحفي نشرته اليوم الاثنين، إن بكتيريا "الشيغيلا" تنتشر بشكل كبير بين جنود الجيش الإسرائيلي، حيث يعاني الكثير منهم من الإسهال الشديد والارتفاع المستمر بدرجة حرارة أجسامهم.



وأشارت الصحيفة في تقريرها، الى أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة بدأت التبرعات الغذائية من بعض المصادر الداعمة للجيش الإسرائيلي تصل إلى الجنود، حيث ظهرت بعد ذلك زيادة كبيرة في الأمراض المعوية بينهم بسبب عدم صلاحية الكثير من تلك المواد الغذائية.



وأضافت، أنه من أبرز نتائج الفحوصات التي أجريت للجنود اكتشاف بكتيريا تسبب الزحار "التهاب واضطراب في الأمعاء"، وتسبب في كثير من الحالات إسهالا شديدا وارتفاعا في درجة الحرارة.



وأكد مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أسدود الدكتور تال بروش، أن مرض الإسهال قد تفشى بين الجنود في الجنوب وفي مناطق التجمع وفي وقت لاحق أيضا بين الجنود الذين يشاركون بالعمليات الحربية في قطاع غزة.



يذكر أن الإصابة ببكتيريا "الشيغيلا" تتم من خلال الاتصال المباشر بين شخص وآخر أو من خلال الطعام.