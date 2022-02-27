توتر شديد يسود السجون والأسرى يرفضون الفحص الأمني

الوكيل الإخباري-تسود حالة من التوتر الشديد كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض الأسرى إجراء ما يسمى "الفحص الأمني"، وهو جزء أساسي من خطواتهم النضالية المستمرة منذ 21 يوما، رفضا للهجمة الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.

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وقال نادي الأسير في بيان ، اليوم السبت، إن ذروة خطوات الأسرى النضالية ستكون الثلاثاء المقبل، علمًا أنه وحتّى الآن لا توجد ردود جدّية من قبل إدارة السّجون على مطالبهم، وأبرزها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلبهم منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروجهم إلى ساحة السّجن (الفورة)، من حيث المدة، وأعداد الأسرى.

وفا

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