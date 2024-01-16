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الثلاثاء، 16-01-2024 10:28 ص

57 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف المتواصل على قطاع غزة

شهداء


الوكيل الاخباري - استُشهد 57 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، الليلة الماضية، جراء قصف مدفعي وغارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي طال عدة مناطق في قطاع غزة.

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وقالت مصادر إن 20 فلسطينيا استُشهدوا عقب قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السوسي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى منازل مجاورة، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.


وأضافت، أن 11 فلسطينيا استُشهدوا أيضا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الحداد في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أصيبت الفلسطينية شهد حربي الحداد بجروح خطيرة في القصف، وهي الناجية الوحيدة من أسرتها.


كما استُشهد أكثر من 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل جنوب المدينة على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ونقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي، إضافة إلى استشهاد 7 فلسطينيين بجوار مستشفى ناصر في المدينة.


ولفتت إلى أن 7 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مخيمي المغازي والبريج، كما استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف على منزل لعائلة المزنر بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.


وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة غزة طالت أحياء تل الهوى والشيخ عجلين والصبرة والزيتون، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما تعرضت مدينة خان يونس لقصف جوي ومدفعي.


 




 

 


 

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