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الإثنين، 16-10-2023 06:44 م

حزب الله يعلن مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي وإصابة دبابة ميركافا بشكل مباشر

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الوكيل الاخباري- أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين بيانا أكد فيه مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وإصابتها بشكل مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيانه: "قُبيل الساعة السادسة من عصر هذا اليوم الاثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في ‏المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهدفوا دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق، أليغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "بالإضافة إلى إطلاق مقاتلين من لبنان النار من أسلحة خفيفة على الأراضي الإسرائيلية، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات نحو دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأضاف: "وردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية ".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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