حماس تدين تحريض الاحتلال على المؤسسات الأممية التي تغيث غزة

الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، حملة التحريض التي يسوقها الاحتلال ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة أهالي قطاع غزة في ظل تعرضهم للإبادة الجماعية.

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وقالت حماس في تصريح صحفي إن آخر ما مارسه الاحتلال هو "اتهام منظمة الصحة العالمية بما أسموه التواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية".



وتابعت قولها إن الاحتلال يحرض أيضا على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.

ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال.



وختمت بالتأكيد على أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث.



