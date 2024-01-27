السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

أمبري: تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق جنوب شرقي صلالة في سلطنة عمان

توقعات برفع البنزين بنوعيه وتثبيت الديزل والكاز الشهر القادم

التعامل مع 840 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

4.425 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين الأردن والهند

الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته الألمانية حول تداعيات استمرار الحرب على غزة

سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من سديروت

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 111 مليون م3

سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بخان يونس

إيطاليا تحذر الاتحاد الأوروبي من خطورة مصادرة الأصول الروسية وضررها على عملة اليورو

عاجل

صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 27-01-2024 11:56 ص

حماس تدين تحريض الاحتلال على المؤسسات الأممية التي تغيث غزة

ق


الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، حملة التحريض التي يسوقها الاحتلال ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة أهالي قطاع غزة في ظل تعرضهم للإبادة الجماعية.

اضافة اعلان


وقالت حماس في تصريح صحفي إن آخر ما مارسه الاحتلال هو "اتهام منظمة الصحة العالمية بما أسموه التواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية".


وتابعت قولها إن الاحتلال يحرض أيضا على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.
ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال.


وختمت بالتأكيد على أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هدم

صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

احتلال

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة جنين على حاجز تياسير

b1dcc450-47ed-4897-acbd-31ccce7b192a

إيران تعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

d_02e1bc6880acf297b9848feab3ce4528

المجلس النرويجي للاجئين: الحرب على غزة ليست صراعا بين طرفين متساويين

د

سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من سديروت

سرايا

سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بخان يونس

أخبار متعلقة
وووو

الصحة العالمية: لا دليل على استخدام مستشفيات غزة لأغراض أخرى

9

الاحتلال يستهدف فريقا من شركة الاتصالات أثناء عمله بغزة

ز

الاحتلال يعتقل شقيقتي صالح العاروري

٨٨

إعلام إسرائيلي يكشف أوضاع جنودهم في حرب غزة

قصف

تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة

٧

الهلال الأحمر يخطط لإنشاء مخيم للاجئين بخان يونس