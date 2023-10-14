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السبت، 14-10-2023 09:21 م

حماس تعلن انتشالها جثمان الجندي الإسرائيلي الأسير نمرودي بعد مقتله بقصف إسرائيلي

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الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تمكنها من انتشال جثمان الجندي الإسرائيلي الأسير عندها، تومير ألون نمرودي، بعد أن قتل بقصف إسرائيلي على مكان احتجازه يوم الاثنين الماضي.

وقالت كتائب القسام في بيان لها إن "الجندي نمرودي لقي حتفه في قصف صهيوني بمكان احتجازه يوم الاثنين الماضي الموافق 9 أكتوبر 2023".

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وقبل أيام، أعلن الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة (9 أكتوبر) أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين برفقة آسريهم من مقاتلي القسام.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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