قيادي بحماس: الهدنة تسير بشكل جيد رغم خروقات الاحتلال

الوكيل الإخباري - أكد عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد أن الهدنة تسير بشكل جيد رغم خروقات الاحتلال.

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وقال حمد إن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون على طاولة التحركات السياسية.



وأضاف أن واشنطن لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني في تحركاتها بالمنطقة.



وأشار حمد إلى أن كثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة.



وبيّن أنه يجب أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة.



وتابع القيادي أن حماس قدمت للوسطاء أدلة على أن الاحتلال يخرق الهدنة الحالية.



وأوضح أنه إذا كانت لدى الاحتلال نية جادة للإفراج عن الأسرى فلدينا الاستعداد الكامل لعقد صفقة شاملة.