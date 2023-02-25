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السبت، 25-02-2023 10:49 ص

خطيب المسجد الحرام يدين اعتداءات قوات الاحتلال على المقدسات في الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة المساس بمقدسات المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، وساحاته، ومدنه.

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واستنكر خطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة الشيخ السديس، في خطبة يوم الجمعة، اعتداءات قوات الاحتلال على أهل ومجاوري المسجد الأقصى، سائلًا الله عز وجل، أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.


وأعرب عن رفضه التام والقاطع لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين، أو الإساءة للشريعة الإسلامية الغرَّاء، معتبرا التصرف الأرعن والإساءة المتعمدة للقرآن الكريم هو "إساءة وتعدٍّ واستفزاز لمشاعر مليار مسلم في شتى بقاع الأرض".


وقال الشيخ السديس، ان الحملات الممنهجة المتكررة في التعدي على كتاب رب العالمين، هو إرهاب مرفوض، ولا يزيد المسلمين إلا تمسكا بالقرآن الكريم حفظا وعملا، قولا وفعلا.

 

وفا


 




 

 


 

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