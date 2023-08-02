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الأربعاء، 02-08-2023 11:53 ص

رئيس قبرص يصل فلسطين في زيارة رسمية

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الوكيل الاخباري - وصل رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس، اليوم الأربعاء، إلى فلسطين ، في زيارة رسمية.

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وكان في استقبال الرئيس كريستودوليديس عند مهبط الطائرة العمودية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.


واستهل رئيس قبرص زيارته إلى فلسطين بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، تلاها زيارة المتحف.


ومن المقرر أن يستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس القبرصي الضيف، في مراسم رسمية، تليها جلسة مباحثات ثنائية، ومؤتمر صحفي ومأدبة غداء رسمية، يقيمها سيادته على شرف الرئيس الضيف.

 

وفا


 




 

 


 

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