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الجمعة، 05-01-2024 09:50 ص

زعيم المعارضة الإسرائيلية: التسريبات من اجتماع المجلس الوزاري وصمة عار

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الوكيل الإخباري- وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي الليلة الماضية بأنها وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو.

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وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن خلافا نشب بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية ما تم تداوله من منع رئيس الوزراء رئيسي الموساد والشاباك من حضور جلسة لحكومة الحرب.

 

كما قال موقع "والا" الإسرائيلي إن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي وعدد من الوزراء بسبب تشكيل فريق للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما دفع نتنياهو إلى فض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب.


وأضاف الموقع أن وزراء في المجلس المصغر هاجموا هاليفي بسبب تعيين شاؤول موفاز -الذي أشرف على خطة الانسحاب من غزة عام 2005- على رأس فريق التحقيق.


وفي السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولين عسكريين غادروا اجتماع المجلس الوزاري المصغر بعد هجوم الوزراء على رئيس الأركان.


 




 

 


 

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