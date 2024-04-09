شهداء ومصابون في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ 186 من العدوان على القطاع.

اضافة اعلان



وتركزت عمليات القصف الاسرائيلية فجرا، على مدن غزة، ودير البلح، ورفح، ومناطق شمال غزة.



وعلى آخر الأحداث، استشهد فلسطيني وأصيب 20 آخرين في قصف جوي إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع "المدارس" بالمدينة.



كما أفاد مصادر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف لجان تعمل على تأمين المساعدات جنوب شرق مدينة غزة.



وأضاف أن قوات الاحتلال شنت غارة على حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع اصابات.



كما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة إضافة إلى قصف على شمال غزة.



وتوقعت مصادر صحية في القطاع، ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال، حيث تم انتشال 84 جثماناً حتى الآن بعضها متحلل.

