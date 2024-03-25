شهداء وجرحى في سلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط مستشفى الشفاء

الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس.

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وعلى آخر الأحداث، تحدثت مصادر صحية في القطاع، عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.



وبحسب مصادر، طالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.



واستهدفت قوات الاحتلال، بحسب المصادر، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت.



وجرح عدد من الفلسطينيين، نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء من عائلة سلمان إلى 18 جراء قصف منزلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع.



الى ذلك، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون من جراء استهداف منزل يعود لعائلة برهوم بمخيم يبنا وسط مدينة رفح، حيث أفادت مصادر صحية في مستشفى الكويتي بوصول عدد من الشهداء والجرحى من جراء القصف الإسرائيلي لمنازل بالمخيم.

