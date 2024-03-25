الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

شهداء وجرحى في سلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط مستشفى الشفاء

ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات

3 آلاف عداد خاص و63 محطة شحن للسيارات الكهربائية

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف ليلا

وزير الخارجية يلتقي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة

للأردنيين الباحثين عن فرص عمل والمدعوين لوظائف حكومية

صدور معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

استشهاد أحد كوادر وكالات الأنباء الفلسطينية "وفا"

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

الإثنين، 25-03-2024 09:20 ص

شهداء وجرحى في سلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط مستشفى الشفاء

جرحى


الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس.

اضافة اعلان


وعلى آخر الأحداث، تحدثت مصادر صحية في القطاع، عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.


وبحسب مصادر، طالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.


واستهدفت قوات الاحتلال، بحسب المصادر، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت.


وجرح عدد من الفلسطينيين، نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء من عائلة سلمان إلى 18 جراء قصف منزلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع.


الى ذلك، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون من جراء استهداف منزل يعود لعائلة برهوم بمخيم يبنا وسط مدينة رفح، حيث أفادت مصادر صحية في مستشفى الكويتي بوصول عدد من الشهداء والجرحى من جراء القصف الإسرائيلي لمنازل بالمخيم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

استشهاد أحد كوادر وكالات الأنباء الفلسطينية "وفا"

اسعاف 5

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

000

الأونروا تدين قرار إسرائيل منعها من توصيل مساعدات لشمال غزة

ككك

مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف الحرب على قطاع غزة

كك

سيناتور أميركي يدعو للتحقيق في إدارة نتنياهو للحرب

قسام2

القسام تعلن قنص جنود إسرائيليين بمحيط مجمع الشفاء

أخبار متعلقة
قصف غزة 2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580

شهداء ومصابون باستهداف طابور انتظار للمساعدات في غزة

9

8 شهداء باستهداف الاحتلال سيارة مدنية بدير البلح

شهداء

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا شمال مدينة غزة

شهداء

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

م

الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء "يفوق الكلمات"

٦٦

منظمة الصحة العالمية: مستوى الدمار بمحيط مستشفى الشفاء يفوق الكلمات