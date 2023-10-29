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الأحد، 29-10-2023 01:25 م

صحيفة عبرية: الإسرائيليون لا ينامون.. الطلب على الأدوية النفسية يرتفع 30%

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة CalCalist الإسرائيلية، إن شراء الأدوية النفسية والمهدئات من قبل الإسرائيليين قفز بشكل كبير وارتفع بنسبة 30% خلال الأسبوعين الماضيين.

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وبيّنت الصحيفة، في تقريرها الذي جاء بعنوان " الإسرائيليون لا ينامون: الطلب على الأدوية النفسية آخذ في الارتفاع" أن ارتفاع الطلب جاء بسبب القلق المتزايد، ولغايات التخزين خوفاً من النقص . 

وتحدثت مديرة قسم الصيدلة في صندوق مستشفى " حول مئوحيديت" شارون المكيس، للصحيفة، قائلة:" إن الطلب على الأدوية النفسية ارتفع 30% في الأسبوعين الماضيين".

وأضافت أن ارتفاع الطلب ليس فقط بسبب زيادة الاستهلاك لكن للتخزين مثلما يتم تخزين المياه وبعض المواد الأخرى. 

وبيّنت أن الإسرائيليون عند شراء هذه الادوية يصفون الحالة العقلية للصيدلي من أجل الحصول على الدواء، موضحة أن الأمر لا يقتصر على القلق والاكتئاب بل يشمل أيضا صعوبة النوم، وهي ظاهرة ظهرت بوضوح بين الإسرائيليين منذ بدء الحرب على غزة.

 




 

 


 

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