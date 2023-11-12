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كتائب القسام في لبنان تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا

الأحد، 12-11-2023 03:47 م

طهران تبدي رأيها ببيان القمة العربية الإسلامية الصادر أمس في الرياض

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الوكيل الإخباري- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بنود البيان الصادر عن القمة العربية الاستثنائية في الرياض أمس السبت، بأنها قوية ومتينة.

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وأشار كنعاني إلى أن البيان رغم ذلك، يتضمن بنودا لطالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية وخاصة في ما يخص حل الدولتين.

وأضاف أن إيران تحفظت على قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للفلسطينيين حيث تعتبر إيران أن جميع الفلسطينيين بمن فيهم منظمة التحرير والحركات الفلسطينية يمثلون فلسطين ولهم الحق في الدفاع عن أرضهم وتحديد مصيرهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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