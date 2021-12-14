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الثلاثاء، 14-12-2021 04:26 م

طولكرم: وقفة اسناد للأسرى في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري-وجه المشاركون في الاعتصام الأسبوعي الاسنادي للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، اليوم الثلاثاء، رسالة دعم ومساندة للأسرى، وأكدوا ضرورة وضع قضيتهم على سلم الأولويات، وتكثيف الفعاليات التضامنية معهم، لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية للتحرك تجاه دعمهم، وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.

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وشدّد المعتصمون على ضرورة المزيد من الالتفاف الشعبي والرسمي مع قضية الأسرى، والضغط نحو الإفراج عنهم، وفي مقدمتهم الأسيرات والمضربون عن الطعام والمرضى وكبار السن، الذين هم بأمسّ الحاجة للعلاج السريع، في ظل تزايد أعداد المرضى بحالات مزمنة خطيرة.


وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي في طولكرم حكم طالب، "وقفتنا اليوم تجدد تضامننا مع الأسرى الذين يخوضون معارك الصمود بشكل يومي ضد سياسات إدارة مصلحة السجون في إطار الانتهاكات اللاإنسانية التي تمارسها بحق الأسرى البواسل، والتي توصف كجرائم حرب، والتي تسببت في استشهاد عدد من الاسرى، ودخول عدد كبير في دائرة الخطر، نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.


وأضاف: الأسرى صامدون، ويجسدون الصمود الفلسطيني، بأسمى صوره، في هذا الوضع وفي ظل هذه المرحلة، المطلوب أوسع مشاركة شعبية مع الأسرى، وأكبر عملية التفاف حول قضاياهم، من أجل نصرتهم وتحقيق أهدافهم، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته، السياسية والأخلاقية، تجاه الأسرى البواسل، وعلى الأمم المتحدة أن ترسل لجنة لتقصي الحقائق، للاطلاع على ما يدور من انتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال

 

وفا

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