طيران الاحتلال يشن أحزمة نارية على مخيم البريج بغزة

الوكيل الاخباري -

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نفذ طيران الاحتلال، مساء الأحد، أحزمة نارية عنيفة على مخيم البريج، في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.وذكرت مصادر فلسطينية أن أعداد كبيرة من سكان مخيم البريج ينزحون من منازلهم لمراكز الإيواء مع استمرار قصف الاحتلال.وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، مساء الأحد، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، استشهد على اثرها 70 فلسطينياً جلهم من الأطفال والنساء.وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، كل دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشه ضد الشعب الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين.