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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين، 01-05-2023 09:15 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

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وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.


وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.


ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

وفا


 




 

 


 

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