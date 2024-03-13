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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 13-03-2024 02:38 م

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري-  اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية.


وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، إذ فرضت قيودا على دخول المصلين في شهر رمضان المبارك، وسمحت للرجال من سن 55 عاما وما فوق، والنساء من سن 50 وما فوق، والأولاد دون سن 10.


كما أحاطت قوات الاحتلال السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة لمنع دخول المصلين للأقصى، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان نشرت سلطات الاحتلال 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

 




 

 


 

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