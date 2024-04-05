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الجمعة، 05-04-2024 10:43 ص

عمدة لندن يدعو لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل

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الوكيل الإخباري-  دعا عمدة لندن صادق خان، وهو أبرز سياسي من حزب العمال البريطاني، إلى الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

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ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن عمدة لندن قوله، أنه "يجب على رئيس الوزراء ريشي سوناك وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل".


وتأتي تعليقات عمدة لندن في الوقت الذي تدعو فيه شخصيات بارزة أخرى في حزب العمال، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بعد الهجوم الذي قتل فيه سبعة من موظفي الإغاثة في غزة، بينهم ثلاثة بريطانيين.


وقالت مارغريت بيكيت، التي شغلت منصب وزيرة في وزارة الخارجية في عهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أنه يجب على الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فهناك خطر من استخدامها بعد الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة.


 




 

 


 

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