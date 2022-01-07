فلسطين .. إصابة 25 أسيراً في سجن النقب بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، أن 25 أسيراً في قسم (25) بسجن النقب الصحرواي، أصيبوا بفيروس كورونا.

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وقالت الهيئة، ان حالة من القلق والتخبط تنتاب الأسرى في السجن بعد اكتشاف هذا العدد الكبير من المصابين داخل القسم.



بدوره أكد نادي الأسير، في بيان، أنه تم عزل الأسرى المصابين.



ولفت النادي إلى أن سجن "النقب" هو من أكبر السجون التي يقبع فيها أسرى من حيث العدد، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 أسير، الأمر الذي يضاعف من المخاطر الحاصلة على مصير الأسرى، واحتمالية تسجيل مزيد من الإصابات، ويرافق ذلك جملة من المعطيات المتعلقة بواقع الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال، و تتعمد إدارة السجون منذ بداية انتشار الوباء إلى تحويله لأداة تنكيل بحقّ الأسرى، واستغلاله لفرض مزيد من الإجراءات التي فاقمت وضاعفت من حالة العزل المفروضة عليهم.



يُشار إلى أنّه ووفقًا للمتابعة فإن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار "كورونا" وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر نيسان العام الماضي حتّى اليوم وصلت إلى (388) إصابة.



علمًا أن الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس "كورونا"، وذلك بعد ضغوط ومطالبات واسعة، جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي.

وفا