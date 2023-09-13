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الأربعاء، 13-09-2023 10:17 ص

فلسطين: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في ليبيا إلى 23

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا إلى 23، إضافة إلى فقدان عشرات الأسر الفلسطينية.

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وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أفادت بوفاة أسرة المواطن ناصر عطية محمد دوحان التي تتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23.


وأضاف أن وزارة الخارجية تتابع عبر سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أوضاع جاليتنا في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك عشرات الأسر الفلسطينية ما زالت مفقودة.


وتقدمت وزارة الخارجية بتعازيها الحارة إلى أُسر الضحايا وذويهم وتمنت السلامة للمفقودين.

 

وفا


 




 

 


 

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